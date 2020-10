We wtorek wieczorem Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nagranie z oświadczeniem lidera partii. Wicepremier Jarosław Kaczyński skomentował w nim protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

- Ten wyrok stał się dzisiaj powodem albo pretekstem do gwałtownych wystąpień społecznych, które przebiegają w wyjątkowym czasie. Mamy ciężkie stadium epidemii. Mamy stan, w którym wszelkiego rodzaju zgromadzenia powyżej 5 osób są zakazane. Mamy stan, w którym te demonstracje z całą pewnością będą kosztowały życie wielu ludzi - mówił.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński o protestach: obrońmy Polskę

Zdaniem Kaczyńskiego, wzywający do wystąpień, "ale też ci, którzy w nich uczestniczą sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się poważnego przestępstwa".

- Władze mają nie tylko prawo, ale i obowiązek przeciwstawianie się tego rodzaju wydarzeniom - stwierdził.



Zachęcił także członków PiS oraz sympatyków partii, by "bronili kościołów".

"Zachęcanie do wojny domowej to nowa jakość przekazu"

Oświadczenie wicepremiera skomentowało wielu polityków i działaczy społecznych.

Zdaniem Marcina Kierwińskiego z PO, "Jarosław Kaczyński nie zaskoczył". "Jedyne, co potrafi to szerzenie zła i nienawiści. Ale zachęcanie do wojny domowej, to już nowa jakość jego przekazu. Stoimy murem za kobietami! Nie damy się zastraszyć" - napisał na Twitterze.

J. Kaczyński nie zaskoczył. Jedyne co potrafi to szerzenie zla i nienawiści. Ale zachęcanie do wojny domowej, to już nowa "jakość" jego przekazu. Stoimy murem za kobietami!!! Nie damy się zastraszyć. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 27, 2020

Inna posłanka tej partii, Izabela Leszczyna, uznała, że to "przerażające". "Kaczyński naprawdę oszalał! Wezwał swoich wyznawców do walki z protestującymi kobietami i młodzieżą! Wypowiedział wojnę społeczeństwu, tak?" - pytała.

Kaleta: ludzie mają bronić tego, co dla nich cenne

Odpowiedział jej Sebastian Kaleta, poseł klubu PiS i wiceminister sprawiedliwości. Stwierdził, że wicepremier "wezwał do obrony przed dziczą, która atakuje kościoły".

ZOBACZ: "To profanacja rzeczy najświętszych". Prymas Polski o protestach

"Ludzie mają prawo bronić tego, co dla nich cenne. Taka zasadnicza różnica. Przerażające jest, że wy (Platforma Obywatelska - red.) do tych ataków zachęcacie, nakręcacie licząc na polityczne zyski, a agresorów traktujecie jak zwykłych protestujących" - ocenił.

Polityk Lewicy Maciej Konieczny napisał z kolei: "Jarosław Kaczyński zawezwał właśnie do formowania oddziałów ORMO".

Jarosław Kaczyński zawezwał właśnie do formowania oddziałów ORMO. — Maciej Konieczny (@_mkonieczny) October 27, 2020

"Jarek, ani w Tobie Boga, ani honoru, ani ojczyzny"

Według Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wicemarszałek Sejmu z ramienia PO, Jarosław Kaczyński jest przerażony.

"Przestraszył się skali protestów. Teraz za wszelką cenę chce utrzymać władzę grając bezpieczeństwem obywateli. Ci, którzy napuszczają ludzi przeciwko sobie okrywają się hańbą. I nie powinni rządzić ani jednego dnia dłużej!" - napisała na Twitterze.

Kaczyński przerażony. Przestraszył się skali protestów. Teraz za wszelką cenę chce utrzymać władzę grając bezpieczeństwem obywateli. Ci, którzy napuszczają ludzi przeciwko sobie okrywają się hańbą. I nie powinni rządzić ani jednego dnia dłużej! — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) October 27, 2020

"Skrajnie cyniczny, pozbawiony zasad"



Według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Jarosław Kaczyński "właśnie postanowił dolać oliwy do ognia".

"Skrajnie cyniczny człowiek, pozbawiony jakichkolwiek zasad, najpierw rozpętał piekło w środku epidemii, a teraz eskaluje konflikt" - napisał na Facebooku.

Jarosław Kaczyński właśnie postanowił dolać oliwy do ognia. Skrajnie cyniczny człowiek, pozbawiony jakichkolwiek zasad,... Opublikowany przez Rafała Trzaskowskiego Wtorek, 27 października 2020

Głos zabrał również Władysław Frasyniuk, były działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. W mediach społecznościowych zwrócił się do Kaczyńskiego.



"Jarek, ani w Tobie Boga, ani honoru, ani ojczyzny. Za wzór postawiłeś sobie (Wojciecha) Jaruzelskiego i jak Jaruzelski skończysz" - stwierdził.

Jarek, ani w Tobie Boga, ani honoru, ani ojczyzny. Za wzór postawiłeś sobie Jaruzelskiego i jak Jaruzelski skończysz. — Władysław Frasyniuk (@WFrasyniuk) October 27, 2020

Jaruzelska wspomniała o swoim ojcu. "Ku przestrodze"

Postać Wojciecha Jaruzelskiego przywołała także jego córka Monika. W tweeterowym wpisie zamieściła fragment wystąpienia swojego ojca z 13 grudnia 1981 r., gdy ogłaszał wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

"Ku przestrodze... Tylko, że wtedy nie byliśmy w pełni suwerennym państwem" - przypomniała Monika Jaruzelska.

KU PRZESTRODZE...

Tylko, że wtedy nie byliśmy w pełni suwerennym Państwem. pic.twitter.com/R5J5GMtyQR — Monika Jaruzelska (@Jaruzelska_M) October 27, 2020

"Kaczyński wzywa swoich sympatyków do obrony kościołów "za wszelką cenę". Jak to nie jest wezwanie do tworzenia bojówek i wojny domowej to nie wiem co to jest. Czeka nas junta religijna w Banana Republic of Poland" - napisał z kolei działacz społeczny Jan Śpiewak.

WIDEO - Awantura i przepychanki w Sejmie. Interweniowała Straż Marszałkowska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/prz/ polsatnews.pl