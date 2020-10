Protesty kobiet w całej Polsce. "Gość Wydarzeń": Rosa i Terlikowski. Oglądaj od 19:25

Posłanki Lewicy przyszły do Sejmu ubrane w barwy strajku kobiet. - Z przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na początku obrad Sejmu.

W wyniku sejmowej awantury, dwoje posłów KO zostało wykluczonych z obrad, a mównicy pilnowała Straż Marszałkowska.

prz/hlk/ Polsat News