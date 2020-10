Nieoficjalnie: rząd nie ogłosi nowych obostrzeń, cmentarze mają pozostać otwarte

Jeśli liczba nowych zakażeń nie wzrośnie drastycznie do czwartku, premier nie ogłosi w tym tygodniu nowych obostrzeń - dowiedział się nieoficjalnie polsatnews.pl. Z naszych ustaleń wynika, że rząd czeka na efekty wprowadzonych restrykcji i planuje zmiany w zarządzaniu epidemią - więcej chorych ma trafiać do izolatoriów, a nie do szpitali.