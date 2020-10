Prezydent z koronawirusem. Kto trafi na kwarantannę?

"Prezydent Andrzej Duda miał wykonany test na obecność koronawirusa, wynik okazał się pozytywny, prezydent czuje się dobrze" - przekazał w sobotę rano rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Prezydent wynik testu otrzymał w piątek późnym wieczorem.





ZOBACZ: Prezydent Andrzej Duda zakażony koronawirusem

Andrusiewicz podkreślił na antenie Polsat News, że "najważniejszy jest wywiad sanitarno-epidemiologiczny, który zdecyduje o tym, kto trafi na kwarantannę".

- Co do zasady, osoby na kwarantannie przebywają do 10 dni. Oczywiście w przypadku służb medycznych, ważnych służb państwowych jak policja, wojsko, straż pożarna, ale też ważnych osób z punktu widzenia interesu państwa, do których należą m.in. ministrowie, prezydent - te osoby mogą być przetestowane wcześniej, około siódmej doby. Ten test może zdecydować o opuszczeniu kwarantanny. Tutaj zawsze kluczowa jest decyzja inspektora nadzoru sanitarno-epidemiologicznego - wyjaśnił.

WIDEO: rzecznik ministerstwa zdrowia o zakażeniu prezydenta

Kto trafi na kwarantannę?

- O trafieniu na kwarantannę decyduje tzw. definicja kontaktu. Mówimy o styku w bliskiej odległości, bez maseczki, najczęściej dłuższym niż 15 minut, ale tutaj decydują niuanse. Z prezydentem będzie prowadzony wywiad sanitarno-epidemiologiczny, wskaże on osoby, z którymi się spotykał i, które mogły wyczerpać tę definicję kontaktu. Inspektor nadzoru sanitarno-epidemiologicznego będzie decydował o możliwej kwarantannie poszczególnych osób - dodał Andrusiewicz.

