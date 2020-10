Koronawirus, klimat, bezpieczeństwo narodowe. Debata Trump- Biden

W trakcie dwuminutowych wypowiedzi na początku każdego z segmentów utrudnione było przerywanie. Pomogło w tym wyciszenie mikrofonów. Te nadzwyczajne środki podjęto po pierwszej debacie z 29 września, która w zgodnej opinii mediów była wyjątkowo chaotyczna oraz pełna wyzwisk.

Walka z koronawirusem

Od segmentu poświęconego epidemii koronawirusa rozpoczęła się debata prezydencka w Nashville. Prezydent Donald Trump zapewniał, że szczepionka powstanie w ciągu tygodni i że państwo mocno walczy z wirusem; kandydat Demokratów Joe Biden ocenił że działania władz były tragiczne.

ZOBACZ: Szczepionka na koronawirusa. Nie wiadomo, jak długo utrzyma się odporność

Trump wymieniał, że w USA spadła śmiertelność zakażonych. Mówił, że Stany Zjednoczone produkują respiratory i wysyłają je do innych państw. Za rozwój epidemii obwinił Chiny.

Biden swoją wypowiedź zaczął od przypomnienia, że na Covid-19 zmarło już ponad 220 tys. Amerykanów. Ocenił, że osoba która tak zarządzała odpowiedzią państwa na epidemię nie powinna być w Białym Domu. - Zapewnię, że będziemy mieli plan - obiecywał w kontekście epidemii.

Trump: nikt nie był bardziej twardy wobec Rosji niż ja

Biden zarzucał prezydentowi, że ten nie postawił się przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi w kwestii mieszania się tego państwa w proces wyborczy w USA.

- Każdy kto ingeruje w nasze wybory poniesie cenę - zapewnił.

ZOBACZ: Rosja zdecydowała ws. Snowdena. Będzie mógł zostać na zawsze

- Nikt nie był bardziej twardy wobec Rosji niż ja - mówił Trump, podkreślając, że za jego rządów wrosły wydatki na zbrojenia państw NATO oraz sprzedaż amerykańskiej broni na Ukrainę.

- Nigdy nie miałem żadnych pieniędzy z Rosji - zapewniał natomiast Trump i oskarżał swojego kontrkandydata o przyjmowanie pieniądzy od rosyjskich władz.

Gospodarka w czasach pandemii

Przywódca USA przypomniał, że w ramach umowy handlowej zapewnił, iż produkty amerykańskich rolników są kupowane przez Chiny. Ocenił, że jego polityka celna przysłużyła się przemysłowi w Stanach Zjednoczonych.

ZOBACZ: "Bitwa o duszę Ameryki". Porównanie programów Trumpa i Bidena

Trump stwierdził, że Biden wygłasza "polityczne oświadczenia". - Ja nie jestem politykiem i dlatego zostałem wybrany - ocenił.

Kandydat Demokratów podkreślał trudną sytuację gospodarczą amerykańskich rodzin w trakcie epidemii. - Tu nie chodzi o jego rodzinę czy moją, to chodzi o twoją rodzinę. A twoja rodzina cierpi. Jeśli jesteś w klasie średniej, to bardzo cierpi teraz - mówił, zwracając się do amerykańskich wyborców.

Płaca minimalna

Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden opowiedział się w debacie za wprowadzeniem płacy minimalnej na poziomie 15 USD za godzinę. Ubiegający się o reelekcję Donald Trump uznał, że decyzja o podwyższeniu płacy minimalnej powinna należeć do stanów.