Obama na wiecu Bidena. "Trump nas nie ochroni"

Wiec z uwagi na zaostrzone środki bezpieczeństwa w trakcie pandemii zorganizowano przy zachowaniu dystansu. Były gospodarz Białego Domu przed przemową ściągnął z twarzy maseczkę; jego słów zgromadzeni słuchali w samochodach, w których włączone mieli radioodbiorniki.

"Najważniejsze wybory w naszym życiu"

- To, co zrobimy w ciągu najbliższych 13 dni będzie ważne przez dekady - ocenił 44. prezydent USA, twierdząc, że zaplanowane na 3 listopada wybory są "najważniejsze w naszym życiu". I zachęcał do wczesnego głosowania, w którym w Pensylwanii wzięło udział już ponad milion Amerykanów.

“If we pour all our efforts into these 13 days, if we vote up and down the ticket like never before, then we will not only elect Joe Biden and Kamala Harris, we will also leave no doubt about what this country that we love stands for.” — @BarackObamahttps://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/EOmHJ4wrnD