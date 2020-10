Milionową wygraną podzielił się... z samym sobą. Drugi zwycięski los kupił przez przypadek

W rozmowie z organizatorem konkursu Burke przyznał, że od lat bierze udział w loterii, ale po raz pierwszy udało mu się trafić "szóstkę".

ZOBACZ: Rekordowa wygrana na loterii w Niemczech. Prawdopodobieństwo trafienia wynosiło 1 do 140 mln

- W dniu mojego ślubu, mój teść podszedł do mnie i powiedział: "zawsze chciałem, by córka wyszła za milionera, ale trafiła mi się druga najlepsza opcja. Moja córka wyszła za kogoś, kto wydaje pieniądze jak milioner". No cóż... a teraz... - wspominał zwycięzca loterii.

"Andy, coś ty zrobił"?

Zwycięskie losy o numerach 6, 12, 23, 29, 44 i 46 Burke kupił na stacji benzynowej w rodzinnym mieście, której jest stałym klientem.

- Gdy ogłosiłem, że wygrałem wyszedł do mnie właściciel stacji i powiedział: "Andy, coś ty zrobił? Nie zepsułeś mi tym kasy?" - powiedział Burke.

ZOBACZ: Wygrał miliony na loterii. Połowę pieniędzy... oddał przyjacielowi

- Kasjerka powiedziała mi, że wygrałem 2,5 mln dolarów. Odpowiedziałem, by lepiej sprawdziła drugi los, bo są na nim dokładnie te same numery - dodał mężczyzna.

W efekcie Burke zamiast jednego czeku na 5 mln dolarów otrzymał dwa na kwoty po 2,5 mln dol.

Zwycięzca loterii przekazał, że teraz ma zamiar przejść na "hazardową emeryturę" i dać szansę innym. Pieniądze chce przeznaczyć m.in. na remont domu i odnowienie swojego Land Rovera.

WIDEO - Zwolennik kary chłosty sam został wychłostany. Za romans z mężatką w Indonezji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/sgo/ polsatnews.pl