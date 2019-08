Rekordowa kumulacja we włoskiej loterii. Korki na granicy, bo przyjeżdżają grać z sąsiedniego kraju

Do 207,5 miliona euro wzrosła kumulacja we włoskiej grze liczbowej Superenalotto, w której główna wygrana nie padła od czerwca zeszłego roku. To najwyższa suma, jaką można wygrać w ponad dwudziestoletniej historii gry. Na włosko-francuskiej granicy drogowej między miastami Ventimiglia a Mentone tworzą się korki, bo tak wiele osób przekracza ją, by spróbować swego szczęścia.