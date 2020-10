Zmarł James Redford. Syn Roberta Redforda miał 58 lat

Kylie Redford w emocjonalnym wpisie opublikowanym na Twitterze podziękowała zmarłemu mężowi za okazaną miłość oraz wspólne wychowanie dwójki dzieci.

Żył pięknym życiem i był kochany

"Mamy złamane serce. Żył pięknym życiem i był kochany. Będziemy za nim bardzo tęsknić. Jako jego żona jestem mu bardzo wdzięczna za dwójkę wspaniałych dzieci, które razem wychowaliśmy" - napisała w sobotę informując o śmierci męża.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04