Mirosław Jerzy Gontarski był poetą mieszkającym i tworzącym we Wrocławiu. 12 października opublikował niecodzienny wpis. Zaznaczył w nim, że w czasie choroby jest w stanie uzyskać medycznej pomocy.

"Jestem chory. Nikt mi nie chce pomoc. Pogotowie nie. Przychodnie nie. Załamałem się" - napisał.

Jestem chory. Nikt mi nie chce pomoc. Pogotowie nie. Przychodnie nie. Załamałem się Opublikowany przez Mirosława Jerzego Gontarskiego Poniedziałek, 12 października 2020

Kilka dni później na Facebooku Oddziału Łódzkiego Związku Literatów Polskich zamieszczono informację o śmierci mężczyzny.

"Żegnaj Mirku. Dobrze się z Tobą rozmawiało" - czytamy.

Przyczyna śmierci nieznana

Nie podano przyczyny śmierci Gontarskiego. Serwis WP Wiadomości podał, że poeta trafił w końcu do szpitala. Miało być to jednak za późno. Mężczyzna miał uzyskać negatywny wynik na obecność koronawirusa.

ZOBACZ: Sytuacja w szpitalach. Gdzie brakuje łóżek dla pacjentów?

- To wszystko było za późno. Obecnie pogotowie nie przyjmuje chorych, nawet w stanie ciężkim. Takie objawy jak dreszcze czy gorączka powodują, że podczas wywiadu medycznego wygląda to na koronawirusa. Dlatego sugerują, żeby zostać w domu, zbić gorączkę, przeczekać na kwarantannie - usłyszała WP od osoby z bliskiego otoczenia zmarłego.

Kolejny rekord zakażeń

Mamy 8099 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 149 903. Zmarło do tej pory 3308 osób.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa. Dane ministerstwa, czwartek 15 października

Aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.



"W związku z rozwojem epidemii wracamy do wiosennych zaleceń ograniczenia planowych zabiegów" - napisał minister zdrowia Adam Niedzielski.

WIDEO - "Taniec z gwiazdami" wraca na antenę Polsatu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ polsatnews.pl, wiadomosci.wp.pl, PAP