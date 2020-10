Zderzenie samochodu osobowego z busem. Nie żyje jedna osoba

Nie żyje jedna osoba z czterech przewiezionych do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z busem na drodze krajowej nr 20 w okolicy miejscowości Sitno. To 28-latek z powiatu szczecineckiego, kierowca osobowego opla - poinformowała w poniedziałek oficer prasowa KPP Szczecinek asp. Anna Matys.

Do zderzenia busa z oplem vectrą doszło w poniedziałek ok. godz. 7.40 na drodze krajowej nr 20 w okolicy miejscowości Sitno (Zachodniopomorskie, powiat szczecinecki).

- Cztery osoby z tego wypadku zostały przewiezione do szpitala. Jedna zmarła. To 28-latek z powiatu szczecineckiego, kierowca opla – podała asp. Matys. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że opel jechał z nadmierną prędkością. Do zderzenia z busem doszło na prostym odcinku drogi.

Przez ponad godzinę dk 20 była zablokowana. Obecnie ruch odbywa się wahadłowo. Na miejscu wypadku pracuje jeszcze grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

ms/PAP