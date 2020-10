Zaprzysiężenia Przemysława Czarnka w poniedziałek. Będzie 10 osób na sali

Gośćmi Piotra Witwickiego byli Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), Marcin Kierwiński (KO), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), Michał Kamiński (PSL-Koalicja Polska), Jakub Kulesza (Konfederacja), Błażej Spychalski (rzecznik prezydenta).

- Widzimy już dobitnie, że nie ma żadnego wypłaszczenia, wirus nie jest w odwrocie - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że jej zdaniem nie rząd nie ma planu walki z epidemią. Zaznaczyła, że Lewica jest gotowa pomagać, "dajcie sobie pomóc". Posłanka przypomniała, że Lewica proponuje ustawowy nakaz noszenia maseczek oraz reorganizacji szkół. Jej zdaniem wprowadzanie stref to "kolorowanie mapy Polski".

Posłanka PiS mówiła, że po stronie opozycji jest tylko krytyka działań władzy. Stachowiak-Różecka zaznaczyła, że podstawą jest wspólne działanie. W kwestiach edukacji Stachowiak-Różecka zarzucała posłance lewicy, że sama negowała edukację zdalną, dodała, że najlepszym rozwianiem dla dzieci jest normalna nauka w szkołach.

"Więcej testów i funduszy"

Michał Kamiński zwrócił uwagę, że w przypadku decyzji politycznych rządu nie wszystkie działania były słuszne, dodał, że kluczowe w przypadku walki z epidemią jest "niekompetencja ludzi Prawa i Sprawiedliwości". Zdaniem wicemarszałka członkowie partii PiS zaufali słowom premiera, że "wirus jest w odwrocie".

Dodał, że podstawowe zasady dystansu i maseczek zależą "od nas samych". Zwracając się do posłanki PiS, polecił, że "powinna zacząć od przepraszam, za słowa premiera o końcu koronawirusa".

Jakub Kulesza stwierdził, że rząd "losowo nakłada kolejne obostrzenia". Poseł zaznaczył, że "pomysły Konfederacji się sprawdzają, wystarczy spojrzeć na Szwecję, gdzie ostatni liczba zgonów jest mała". Kulesza przypominał, że to nie "koronawirus sparaliżował służbę zdrowia, ale nieudolność rządu".

Marcin Kierwiński uznał, że skutecznym sposobem walki z epidemią jest "zwiększenie liczby testów i przekazanie większej liczby pieniędzy na służbę zdrowia i sanepid". Zdaniem posła KO działania rządu "są głęboko nielogiczne". Wskazał, że "zamykamy siłownie, pozostawiamy restauracje, zgromadzenia publiczne są limitowane do 25, a w kościołach dowolna liczba osób".

Rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski, przypomniał, że "Platforma likwidowała laboratoria sanepidu i osłabiała te instytucję". - Dzisiaj wszystkie służby są nastawione na walkę z koronawirusem - zaznaczył, dodając, że "nasze działania nie są oderwane od rzeczywistości". Zaapelował o wsparcie działań rządu, "a nie bicie politycznej piany".

Zaprzysiężenie Przemysława Czarnka

Rzecznik zapytany o zaprzysiężenie nowego ministra edukacji nauki, Przemysława Czarnka, odparł, że "jutro przed wylotem do Tallina, prezydent dokona zmian w Radzie Ministrów". Zaznaczył, że poniedziałkowa uroczystość odbędzie się zgodnie z wymogami sanitarnymi, "na sali będzie 10 osób razem z obsługą". Przemysław Czarnek nie został zaprzysiężony po rekonstrukcji rządu, ponieważ był zakażony koronawiorusem.

- Prezydent Duda chętnie pokazywał się z lekarzami, a teraz gdy jest wielki problem prezydent się nie odzywa, wypowiada się na Twitterze w tematach mało poważnych - zaznaczył Kierwiński.

Służba zdrowia w czasie epidemii

Poseł Stachowiak-Różecka stwierdziła, że "warto wsłuchiwać się w konstruktywne wypowiedzi także opozycji". Zarzuciła Konfederacji, że promowanie postaw negujących zagrożenie koronawirusa "nie przyczynia się do zmniejszania liczby zakażeń". Przypomniała, że wcześniej "platforma obrała kierunek prywatyzacji i likwidacji szpitali, a nasze stawianie na publiczna służbę zdrowia jest dobrą drogą i tylko publiczna służba zdrowia jest w stanie sprostać zdaniu jakie dziś ma".

Senator Michał Kamiński odpowiadając na słowa poseł Stachowiak-Różeckiej, zwrócił uwagę na jakość działań sanepidu. Opowiedział na swoim przykładzie, że, jego zdaniem, jakość jest słaba. - Po ponagleniach otrzymałem z sanepidu poufne dane medyczne, jakim jest wynik, należące do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego". Zapewnił, że nie natychmiast usunął dane.

Kulesza zwracał uwagę, że uchybienia w działaniu sanepidu prowadza do tego, "że nie jesteśmy w stanie zatrzymać transmisji wirusa". Dodał, że "sanepid nie jest wstanie wykryć nawet małego procenta". Posłanka PiS przypomniała, że o zleceniu testu decydują lekarze, a każdy, kto miał kontakt z osobą zakażona musi odbyć kwarantannę. Zdaniem poseł wirus nie jest jeszcze do końca poznany.

Poseł PO zarzucał, że "wykonujecie za mało testów, to sposób na zaniżenie statystyk", zwracając się do poseł Stachowiak-Różeckiej. W odpowiedzi na to rzecznik prezydenta przypomniał, że "to Borys Budka twierdził, że na jesieni epidemia się skończy i będzie można zorganizować wybory".

laf/ polsatnews.pl