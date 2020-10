Koronawirus w Europie. Rekordowe liczby nowych zakażeń

Włochy

Zarejestrowano 10925 nowych zakażeń koronawirusem, tj. najwięcej od początku epidemii w kraju. Wykonano ponad 165 tys. testów, czyli też najwięcej jak dotąd - podało w sobotę włoskie Ministerstwo Zdrowia.

Dzień wcześniej po raz pierwszy od początku kryzysu przekroczona została dzienna liczba 10 tys. zakażeń. Łączna liczba zgonów wzrosła do 36474. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowanych zostało ostatniej doby w Lombardii - ponad 2600.

- We Włoszech sytuacja nie jest dramatyczna, w szpitalach w regionach są respiratory - zapewnił w sobotę nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw kryzysu pandemicznego Domenico Arcuri. Dodał, że "druga fala pandemii jest inna niż pierwsza, ale im więcej Włosi nam pomogą, tym mniejsza będzie potrzeba wprowadzenia drastycznych kroków".

Czechy

W sobotę rano czeskie ministerstwo zdrowia przekazało, że po raz pierwszy dzienny wzrost zakażeń koronawirusem przekroczył 10 tys. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 11 105 nowych infekcji. Zmarło kolejnych 11 osób.

U większość osób z pozytywnym testem choroba ma łagodny przebieg, ale rośnie liczba hospitalizowanych. W szpitalach jest 3120 pacjentów z Covid-19, 551 jest w ciężkim stanie. Według ministra zdrowia Romana Prymuli liczby zakażonych, hospitalizowanych i zgonów będą w ciągu najbliższych 10-14 dni rosły.

W tym tygodniu dzienne przyrosty nowych zakażeń przekroczyły 9 tys. W środę przybyło 9544 przypadków, a w czwartek 9718. Zdaniem krajowego koordynatora intensywnej terapii Vladimira Czernego najbliższe tygodnie będą bardzo trudne, ale nie ma ryzyka zapaści w systemie opieki medycznej.

Polska

Największą liczbę nowych przypadków od początku epidemii wykryto także w Polsce, w sobotę było to 9622. Zmarło też 84 chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. mazowieckim - 1485.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że tylko z powodu COVID-19 zmarło 6 osób. 76 zakazonych cierpiało na inne choroby. Od soboty obowiązują nowe zasady w strefach "żółtych" i "czerwonych".

Holandia

W ciągu ostatniej doby w zdiagnozowano 8114 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od początku epidemii w Holandii - wynika z ogłoszonych w sobotę danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM). Zmarło 29 zakażonych osób.

Jak podał RIVM, w ciągu doby do szpitali z powodu Covid-19 przyjęto 78 nowych pacjentów, 10 trafiło na oddziały intensywnej terapii. Od początku pandemii w całym kraju wykryto 220 052 infekcje koronawirusem, z czego 2950 doprowadziło do śmierci pacjentów. Od środy w kraju obowiązują nowe restrykcje. Zamknięte zostały m.in. lokale gastronomiczne.

Niemcy

W Niemczech zarejestrowano w sobotę 7830 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Drugi dzień z rzędu zanotowany został największy dobowy przyrost nowych infekcji. Dzień wcześniej RKI informował o 7334 nowych zakażeniach i 24 zgonach.

Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji. Władze federalne zdecydowały się wprowadzić nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obostrzenia dotyczą miast i regionów, gdzie nowych infekcji jest najwięcej.

Ukraina

6410 infekcji wykryto na Ukrainie, to dobowy rekord. 109 chorych na Covid-19 zmarło, 2194 pacjentów wyzdrowiało, a 1089 osób hospitalizowano - przekazał w sobotę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Poprzednio najwyższą dobową liczbę infekcji potwierdzono w czwartek - 5992.

W piątek najwięcej zakażeń potwierdzono w Kijowie (598) i w obwodzie odeskim (506). W kraju przeprowadzono tego dnia łącznie ok. 64 tys. testów, w tym ok. 36 tys. metodą PCR. Według ministra to rekordowa liczba testów PCR przeprowadzonych jednego dnia na Ukrainie.

Austria

W ciągu ostatniej doby w Austrii stwierdzono 2317 nowych zakażeń koronawirusem, podał dziennik "Kronen Zeitung". To najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii w tym kraju. W sumie w Austrii, zamieszkanej przez 8,8 mln ludzi, koronawirusem do tej pory zakaziło się ok. 55 tys. osób. Stwierdzono 853 przypadki śmiertelne.

Mimo coraz bardziej niepokojącej sytuacji rząd w Wiedniu wyklucza wprowadzenie po raz drugi lockdownu i podkreśla, że obecnie tylko 5 procent łóżek na oddziałach intensywnej terapii jest zajętych przez pacjentów z Covid-19.

Bułgaria

Rekord padł także na Bałkanach. W ostatniej dobie w Bułgarii stwierdzono 998 nowych zakażeń koronawirusem. Jak raportuje tamtejszy resort zdrowia to największy dobowy przyrost i prawie trzykrotnie wyższy w porównaniu ze średnim wskaźnikiem z początku miesiąca.

Ogólna liczba pozytywnych wyników testów wynosi już 28 505, od marca zmarło 958 pacjentów, w tym 14 w ostatniej dobie. Hospitalizowanych jest 1450 osób, w tym 76 na oddziałach intensywnej terapii.

Słowenia

W Słowenii odnotowano 897 nowych przypadków zakażenia, to także rekord w tym kraju, donosi rząd w Lublanie.

Rzecznik słoweńskiego rządu Jelko Kacin poinformował na briefingu prasowym, że w piątek przeprowadzono rekordową liczbę 5605 testów, z których 16 procent dało wynik pozytywny. Infekcje SARS-CoV-2 szerzą się w Słowenii przede wszystkim wśród pracowników służby zdrowia i w domach opieki.

