Ostatniej doby liczba chorych na COVID-19 podłączonych do respiratorów, wzrosła do 649. Dzień wcześniej takich pacjentów było 604. Wzrosła również liczba zajętych łóżek. W sobotę hospitalizowanych pacjentów chorych na COVID-19 jest ponad 8 tys. (wobec 7612 w sobotę). Służba zdrowia ma do dyspozycji ok. 1100 respiratorów dla pacjentów tzw. covidowych.