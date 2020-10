Obowiązek zakrywania nosa i ust. Ponad 55,3 tys. mandatów

Sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa od chwili jego wprowadzenia, pouczyliśmy ponad 197,5 tys. osób, ponad 55,3 tys. ukaraliśmy mandatem karnym, a w ponad 14,6 tys. przypadków skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Policjant dodał, że w przypadku skierowania wniosków do sądu, jak pokazują doświadczenia z poszczególnych garnizonów, np. dolnośląskiego - w zdecydowanej większości spraw sąd skazuje sprawców wykroczeń, a tylko w zaledwie 1 procencie zapadają wyroki uniewinniające.

- Warto o tym przypomnieć, bo w przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe informacje, sugerujące masowe uniewinnianie obwinionych. Najważniejsze jest nasze zdrowie - przekazał Ciarka.

Zaznaczył, że tylko ostatniej doby w kwestii noszenia masek funkcjonariusze pouczyli ponad 1130 osób i nałożyli mandaty w stosunku do ponad 3840 osób, a w ponad 950 przypadków skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Kontrole w autobusach

Rzecznik KGP poinformował także, że ostatniej doby sprawdzono ponad 275 tys. osób skierowanych na kwarantannę, a w około 850 przypadkach funkcjonariusze stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Jednocześnie przypomniał, że Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, na osoby uchylające się od kwarantanny, może nałożyć zgodnie z ustawą z 2008 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, karę pieniężna w wysokości do 30 tys. zł.

Podał również, że ostatniej doby policja sprawdziła ponad 4230 środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń przeprowadziła już 158 tys. takich kontroli.

- Od początku działań skontrolowano również ok. 274,3 tys. placówek handlowych oraz ok. 2,7 tys. miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki oraz ok. 9,6 tys. miejsc organizacji wesel - podkreślił Ciarka.

Koronawirus w policji

Przekazał też najnowsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem wśród funkcjonariuszy. Według nich, 827 policjantów oraz 109 pracowników policji zarażonych koronawirusem wyzdrowiało, a od początku działań zakażonych zostało 2115 policjantów oraz 260 pracowników policji. Ponad 11130 policjantów było na kwarantannie. Obecnie przebywa na niej ok. 2270 funkcjonariuszy.

- Te liczby pokazują, że wirus nie omija mundurowych, mimo zachowywanych środków ostrożności. Niestety nasze siły są przez to osłabione, a koledzy i koleżanki w zastępstwie nieobecnych mają jeszcze więcej zadań do wykonania. Cieszy fakt, że policjanci zdrowieją, ale pamiętajmy, nie oszukujmy policjantów, podawajmy zawsze prawdziwe informacje o naszym stanie zdrowia, wykonujmy polecenia policjantów i stosujmy się do ich próśb - zaapelował Ciarka.

