"Są daty, które Polakom wryły się w pamięć". 42. rocznica wyboru kard. Wojtyły na papieża

Metropolita krakowski 16 października 1978 r. został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch i najmłodszym papieżem od półtora wieku.

"Polak został papieżem!"

W mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki podkreślił, że "są daty, które Polakom wryły się w pamięć. Jedną z nich jest 16 października 1978 roku. Tego dnia Karol Wojtyła został wybrany na tron Stolicy Apostolskiej" – zaznaczył.

Wspominając tamten dzień, premier napisał, że miał wówczas dziesięć lat, ale zapamiętał wielką radość i dumę, jaka wówczas ogarnęła cały kraj – "Polak został papieżem! Tego wieczoru jeszcze nikt nie wiedział, jak ten dzień będzie ważny dla Polski i całego świata" – napisał.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że był to pontyfikat inny od poprzednich. "Od pierwszych decyzji, które podejmował Jan Paweł II, było widoczne, że świat czeka wielka przebudowa w znaczeniu eschatologicznym. Kościół Chrystusowy otworzył swoje podwoje dla całej ludzkości jak nigdy dotąd. Słowa Jana Pawła II »Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi« będą stanowiły od tej chwili przesłanie całego pontyfikatu" – zwrócił uwagę.

W ocenie premiera – pierwsza zagraniczna wizyta papieża do Meksyku, jednego z najbardziej ateistycznych wówczas państw na świecie, "było wyzwaniem na miarę »dotknięcia Nieba«, jak mówiono w Meksyku". "Wielu Meksykanów, dzięki Janowi Pawłowi II, traktuje Polaków w sposób szczególny, »jak promień odbity od świętości Jana Pawła II«" – dodał Mateusz Morawiecki.

"Nie zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi!"

Wspomina, że kiedy w czerwcu 1979 roku papież przyjechał do Polski, tłumy wiernych witały go w każdym miejscu jego pobytu. "Kiedy na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego padły niezapomniane słowa: »Niech zstąpi Duch Twój! Nie zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi! Tej ziemi«, na które zgromadzeni zareagowali kilkunastominutową owacją, byliśmy już pewni, że oto zmienia się Polska. Nie był to już obcy z nadania PRL, ale nasza Polska" – stwierdził premier Morawiecki.

Napisał, że wtedy w Warszawie, "nasz Ojciec Święty wlał w nasze serca i umysły podstawowy element przemian, które nastąpiły w 1980 roku – solidarność. I od tej pory Jan Paweł II i Solidarność, ta Wielka Solidarność, i ta tkwiąca w każdym z nas, staną się jedną całością" – zaznaczył premier.

Zaapelował również, aby podziękować Bogu za dar papieża z Polski. "Dziękujemy Panu Bogu, że natchnął kardynałów, którzy 16 października 1978 roku dokonali wyboru Jana Pawła" – podsumował Mateusz Morawiecki.

Pierwszy raz od 455 lat

16 października, w ósmym głosowaniu, trwające od 14 października konklawe wybrało na papieża arcybiskupa i metropolitę Krakowa 58-letniego kard. Karola Wojtyłę – 264. zwierzchnika Kościoła katolickiego. Pierwszy raz od 455 lat wspólnocie katolickiej przewodził papież, który nie był Włochem. Jan Paweł II był też pierwszym od 1903 r. papieżem, który nigdy nie był urzędnikiem kurii rzymskiej.

Podczas 27-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i 43 listy apostolskie. Zwołał 9 konsystorzy, mianował 232 kardynałów (łącznie z ogłoszonymi 28 września 2003 r.), w tym 10 Polaków. Kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków i dwóch świętych związanych z Polską) i beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków).