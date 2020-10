Przeszukano dom Ryszarda K. Biznesmena zabrało CBA

Agenci CBA skończyli przeszukanie domu byłego szefa Prokomu Ryszarda K. w Gdyni na Kamiennej Górze. Biznesmen opuścił swoją posiadłość w asyście funkcjonariuszy, którzy wprowadzili go do samochodu. Zostanie przewieziony do prokuratury, gdzie są zostaną mu postawione zarzuty.