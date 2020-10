Groźne bakterie w mięsie z indyka i w tatarze wołowym

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryła bakterie Salmonelli w dwóch z pięciu przebadanych próbek mięsa z indyka o nazwie: Mięso na kotlety z indyka. "Kraina Mięs" Surowy wyrób mięsny chłodzony, 500 g.

Numer zakwestionowanej partii to: 2261003155, termin przydatności do spożycia - 17.10.2020 r.

Mięso wyprodukowano dla Jeronimo Martins Polska S.A. (właściciela sieci Biedronka), a jego producentem jest Animex Kutno.

Zakład rozpoczął już procedurę wycofania z rynku zakwestionowanego produktu oraz przedstawił listę odbiorców.

W komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego przyznano, że "produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia". Dodano jednak, że ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Escherichia coli w tatarze wołowym

Kolejne ostrzeżenie dotyczy mięsa wołowego o nazwie : Tatar wołowy. "Kraina Mięs”, 250 g.

Numer partii 02752 02751K, termin przydatności do spożycia - 15.10.2020 r.

Producentem jest firma Sokołów S.A., która również dostarczała go do sieci sklepów Biedronka.

Badania wykazały, że w produkcie występowała Escherichia coli, wytwarzająca toksynę Shiga (STEC). Wykryto ją w jednej z pięciu przebadanych próbek.

Grozi krwotocznym zapaleniem okrężnicy

Zakażenie bakterią może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub - znacznie rzadziej - bezkrwawej biegunki. W niektórych przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jako zakrzepowa plamica małopłytkowa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole przeprowadził kontrolę mającą na celu ustalenie szczegółowych informacji dotyczących kwestionowanej partii tatara wołowego, w tym dróg dystrybucji. Zaplanował także dodatkowe badanie próbek.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że produktów z partii objętych komunikatami nie należy spożywać. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu trzeba skontaktować się z lekarzem.

