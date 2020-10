ZE PAK kupuje pierwsze stacje tankowania wodorem samochodów osobowych i autobusów

ZE PAK SA, producent energii z grupy Zygmunta Solorza, dzięki umowie z firmą Nel Hydrogen (Nel) zakupił stacje tankowania zielonym wodorem samochodów osobowych i autobusów. Będą to pierwsze stacje wodorowe ZE PAK w Polsce.

Nowoczesne stacje tankowania zostały zakupione od światowego lidera infrastruktury wodorowej, norweskiej firmy Nel. Stacje przystosowane będą do tankowania samochodów osobowych, autobusów oraz samochodów ciężarowych. Dostawa stacji planowana jest na 2021 roku.

- Wierzę, że gospodarka wodorowa może odgrywać kluczową rolę w dążeniu zarówno ZE PAK, jak i Polski do realizacji celów wyznaczonych podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 r. Zielony wodór wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, które może pomóc w skutecznej dekarbonizacji wielu dziedzin polskiej gospodarki. Jest też ważną częścią zielonej transformacji ZE PAK - powiedział Zygmunt Solorz.

"Stawiamy na zielony wodór, czyli całkowicie zeroemisyjny"

Zakup i instalacja stacji tankowania jest kolejnym ogniwem konsekwentnie budowanego przez ZE PAK łańcucha gospodarki wodorowej i jednym z elementów zielonej strategii ZE PAK. W ramach transformacji już w 2021 roku zostanie uruchomiona w gminie Brudzew największa w Polsce farma fotowoltaiczna o mocy 70 MWp, a w Koninie rozpocznie pracę elektrolizer do produkcji zielonego wodoru.

- To, co jest istotne, to fakt, że stawiamy na zielony wodór, czyli całkowicie zeroemisyjny - mówi Zygmunt Artwik, Wiceprezes Zarządu ZE PAK SA.

Nel, od którego ZE PAK zakupił stacje, jest światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań wodorowych, włączając elektrolizery czy stacje tankowania wodorem.

"Najlepsze i najwyższej jakości rozwiązania paliwowe"

- Jesteśmy podekscytowani możliwością wejścia do kolejnego kraju w Europie z naszymi rozwiązaniami paliwowymi H2Station. Widzimy atrakcyjne możliwości rynkowe w Polsce i jesteśmy dumni, że ZE PAK, który jest wiodącą firmą energetyczną w Polsce z interesującymi planami budowy łańcucha wartości zielonego wodoru, wybrał nasze rozwiązania paliwowe - mówi Jens Egholt, Senior Director Global Sales of Nel Hydrogen Fueling.

- Współpraca z Nel, światowym liderem w zakresie rozwiązań wodorowych jest dla nas szczególnie ważna, gdyż dzięki temu w Polsce zostaną wprowadzone najlepsze i najwyższej jakości rozwiązania paliwowe – dodał Zygmunt Artwik, Wiceprezes Zarządu ZE PAK SA.

Zastosowanie w projekcie zielonego wodoru produkowanego w ZE PAK SA, to idealny krok na drodze do całkowitej eliminacji szkodliwych substancji emitowanych przez transport.

Całe przedsięwzięcie wpisuje się też w działania podejmowane przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska, powołane do życia przez Zygmunta Solorza.

