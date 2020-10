Nowe obostrzenia. Co może wprowadzić rząd?

Portal polsatnews.pl poznał założenia i pomysły, jakie padały w ostatnich rozmowach między przedstawicielami rządu, wojewodami i samorządowcami. I choć zastrzegamy, że to tylko rozważane koncepcje, a ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły (te są kwestią najbliższych godzin), to wiemy, co leży na stole, jeśli chodzi o kolejne etapy obostrzeń.