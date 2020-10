Strażak zginął w pożarze swojego domu

53-letni strażak Ochotniczej Straży Pożarnej zginął w pożarze domu jednorodzinnego. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Według nieoficjalnych informacji mogła się do tego przyczynić niesprawna instalacja grzewcza.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze we wtorek ok. godz. 5:30 we wsi Wysokin (woj. mazowieckie) palił się murowany dom jednorodzinny. W akcji ratowniczo-gaśniczej wzięło udział siedem zastępów straży pożarnej.

W wyniku pożaru poszkodowane zostały dwie osoby. "53-letni mężczyzna zmarł, druga osoba została odwieziona do szpitala" - poinformowała straż pożarna.

Ulatniający się czad

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Niewykluczone, że doszło do niego z powodu niesprawnej instalacji grzewczej.

- Doszło do pożaru. Wcześniej najprawdopodobniej z przewodów kominowych, z instalacji grzewczej wydostał się czad i niestety mieszkaniec budynku, strażak OSP, zaczadził się, a budynek uległ częściowo spaleniu - poinformował w rozmowie "Radiem Puls" wójt gminy Odrzywół, Marian Kmieciak.

- Ludzie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego powinni sprawdzić stan instalacji, czyścić kominy. Nie każdy jednak to robi i dochodzi do tragedii - dodał samorządowiec.

