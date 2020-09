Strażacy gasili pożar. Spadł na nich... deszcz pieniędzy. "To była tona gotówki"

Około miliona dolarów odnaleźli strażacy, którzy gasili pożar trzypiętrowego budynku w Nowym Jorku. Paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze. Chcąc się do niego dostać, walczący z ogniem ratownicy zaczęli przebijać się przez sufit. Wtedy zostali obsypani paczkami z banknotami.

Do pożaru doszło po godz 2 w nocy (czasu lokalnego) w ubiegły wtorek w Nowym Jorku w okolicy ulic East 57th Street i Avenue L.

Paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze. Aby się do niego dostać i zacząć skutecznie je gasić, strażacy musieli przebić się przez sufit. Kiedy udało się przez strop dotrzeć do właściwego pomieszczenia, zaczęły wysypywać się pieniądze ukryte w suficie.

Same 100-dolarowe banknoty

- Zasadniczo był to "zakopany" skarb. Po prostu wypadł z sufitu - ujawniło dziennikowi "New York Post" źródło z nowojorskiej straży pożarnej. - To była tona gotówki - wyjaśnił informator gazety. Banknoty zaczęły spadać na strażackie hełmy.

Pieniądze były w paczkach zawiniętych w plastikowe torby oraz folię aluminiową. Gazeta poinformowała, że były to same nowe banknoty 100-dolarowe.

Nie ujawniono, ile gotówki w sumie znaleziono, ale według mediów, które powołują się na raporty służb, w suficie mógł zostać ukryty milion dolarów.

Sąsiad nie wiedział nic

- Żartujesz! - wykrzyknął 74-letni Steve Natkowitz, który mieszka obok zajętego ogniem mieszkania, kiedy dowiedział się o skrytce w suficie.

Pieniądze były tak dobrze zabezpieczone, że nie uległy zniszczeniu podczas pożaru, który udało się szybko ugasić. Jedna osoba została ranna, przewieziono ją do szpitala.

Przyczyna pożaru jest obecnie badana.

