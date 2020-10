Ministerstwo Zdrowia: zwiększyliśmy liczbę szczepionek przeciw grypie

"Dostawy szczepionek na grypę w obecnym sezonie były i są realizowane terminowo" - zapewnia Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pytania zadane przez polsatnews.pl. Resort informuje, że od początku września recepty na zakup szczepionki zrealizowało 379 tys. pacjentów. W sumie do Polski mają trafić trzy miliony dawek.

"Dostawy szczepionek na grypę w obecnym sezonie były i są realizowane terminowo" - deklaruje Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pytanie o braki szczepionek w hurtowniach i aptekach, o których kilka tygodni temu informowały media.

"Zwiększyliśmy liczbę szczepionek przeciw grypie" - zapewnia resort i wylicza, że do końca września do Polski trafiło 1,2 mln opakowań szczepionek przeciw grypie. W sumie do Polski mają trafić trzy miliony dawek, czyli blisko dwa razy więcej, niż w ubiegłym sezonie grypowym.

Kolejne dostawy szczepionek w drodze do Polski

Na koniec ubiegłego tygodnia przyszło kolejnych 200 tys. - mają one trafić w najbliższych dniach do aptek. W tym tygodniu apteki otrzymają w sumie jeszcze 136 tys. szczepionek.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że firmy farmaceutyczne mają w planach dostarczyć do Polski jeszcze 1,8 mln szczepionek przeciw grypie, z czego 650 tys. będzie refundowanych.

"Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie to wspólnie z Agencją Rezerw Materiałowych możemy jeszcze organizować zakup dodatkowych partii, podobnie jak uczyniliśmy to we wrześniu na podstawie zapytania ofertowego" - zapewniło polastnews.pl MZ.

Ustaliliśmy, że od początku września do 12 października recepty na zakup szczepionki zrealizowało 379 tys. pacjentów.

W poprzednim sezonie grypowym zaszczepiło się jedynie ok. 1,5 mln osób (ok. 4 proc. społeczeństwa). Zutylizowano 100 tys. niewykorzystanych szczepionek.

Tańsze lub bezpłatne szczepienia na grypę

Od 1 września szczepienia przeciwko grypie są w połowie refundowane dla:

dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieciom podaje się szczepionkę donosowo

dorosłych do 65 roku życia z chorobami współistniejącymi np. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach

kobiet w ciąży

dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia

Szczepionka przeciw grypie jest bezpłatna dla osób powyżej 75 roku życia. Na darmowe szczepienia mogą liczyć również pracownicy służby zdrowia. Istnieje również wiele programów samorządowych w zakresie szczepień na grypę, można także wykonać szczepienie komercyjne w podmiocie, który je realizuje - przypomina resort zdrowia.

Szczepienie przeciwko grypie jest dobrowolne. Nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu przebieg choroby będzie łagodniejszy. Według rządowych zaleceń najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią. Ważne, żeby to zrobić przed szczytem zachorowań.

