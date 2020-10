Allegro rozbija bank. Giełdowa klęska spółek Skarbu Państwa

Wystarczyło kilkadziesiąt pierwszych godzin obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych, by Allegro podrożało o ponad 100 proc. Na przeciwnym biegunie są spółki Skarbu Państwa, z których duża część w ciągu ostatnich 12 miesięcy straciła na wartości 40-60 proc.

W środę przed południem za jeden walor Allegro płacono 88 zł, podczas gdy dwa dnie wcześniej ceną wyjściową było 43 zł. Popyt na akcje Allegro jest tak wielki, że spółka natychmiast zajęła pierwsze miejsce na liście krajowych firm o największej kapitalizacji na GPW. Co więcej, jej wartość lokuje ją w pierwszej "50" największych spółek Unii Europejskiej, tuż przed hiszpańską Telefoniką i mniej więcej na poziomie fińskiej Nokii.

Marsz w górę poniedziałkowego debiutanta kontrastuje z kryzysem warszawskiego indeksu WIG20, który przez ostatni rok stracił prawie 25 proc. i z kilkudziesięcioprocentową przeceną wielu dużych firm, przeważnie kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Triumf nowych technologii

Działające na rynku e-commerce Allegro z kapitalizacją przekraczającą 80 mld zł jest pod tym względem liderem polskiego rynku giełdowego. Dotąd kapitalizację powyżej 50 mld zł w historii GPW miały przez jakiś czas tylko PKN Orlen w 2017 roku i PKO BP dwa lata później.

Na drugie miejsce aktualnej klasyfikacji spadł CD Projekt (35 mld zł), znany na świecie producent gry komputerowej "Wiedźmin". CD Projekt na 19 listopada zapowiadają kolejną grę, która może stać się przebojem - "Cyberpunk2 077".

Dopiero na trzecim miejscu jest pierwsza spółka Skarbu Państwa z kontrolowanej przez rząd branży paliwowo-surowcowej. PGNiG ma kapitalizację rzędu 28 mld zł. Czwarty jest bank PKO BP (27 mld zł), a piąty KGHM (24 mld zł). Nie trzeba być wielkim matematykiem, by policzyć, że jedno Allegro ma większą siłę ekonomiczną niż trzy kombinaty miedziowe z Lubina.

Druga strona giełdowego medalu

Inwestorzy wyceniający spółki na giełdach papierów wartościowych bywają jednak kapryśni. Nawet Tesla, czy Amazon są czasami przeceniane na Wall Street o kilkanaście procent w ciągu kilku dni.

Analitycy rynkowi zwracają uwagę na fakt, że cena akcji Allegro jest bardzo wysoka, jeśli porównać ją z kursem takich światowych gigantów jak eBay, czy Amazon. Polska firma ma proporcję ceny do rocznego zysku (wskaźnik C/Z) na poziomie 205, podczas, gdy Amazon 147, a eBay tylko 26. Innymi słowy, Allegro musiałoby pracować 205 lat by spłacić swoje akcje. Firma eBay potrzebowałaby na to tylko 26 lat.

Allegro, jak na skalę swojej działalności, nie osiąga zawrotnych zysków. W tym roku zarobi netto prawdopodobnie nieco ponad 400 mln zł. W dodatku jednym z największych problemów firmy jest zadłużenie. Na koniec czerwca tego roku spółka miała prawie 6,2 mld zł zobowiązań kredytowych. Sytuację nieco poprawi przeznaczenie na spłatę długów 900 mln zł, które Allegro otrzymało ze sprzedaży akcji.

Państwowe spółki w defensywie

Ostatnich 12 miesięcy to fatalny czas dla wielu spółek tworzących indeks WIG20. Spadkami cen najbardziej dotknięte zostały banki, od marca działające w warunkach bardzo niskich stóp procentowych. Spadki notowań w granicach 40-60 proc. zanotowały zarówno banki kontrolowane przez rząd (Pekao SA, Alior i PKO BP), jaki i prywatne - mBank i Santander.

W takim samym stopniu traciły na wartości obie państwowe rafinerie PKN Orlen i Lotos. W grupie wielkich spółek przemysłowych wyjątkiem jest KGHM, który w tym czasie podrożał o 50 proc.

Gwiazdą sezonu był natomiast technologiczny CD Projekt. Przez ostatni rok zwiększył swoją wartość o 60 proc. Bardzo dobrze wypadła także spółka Dino reprezentująca handel detaliczny - podrożała o 45 proc.

Gdyby nie ten węgiel…

O uwikłaniu spółek Skarbu Państwa w zależności polityczne szkodzące ich notowaniom giełdowym świadczą ostatnie decyzje PGE i PGNiG. Obie firmy wyceniły należące do nich akcje Polskiej Grupy Górniczej na... zero złotych. Innymi słowy, uznały, że w najbliższej przyszłości PGG nie ma szans na wypracowanie jakichkolwiek zysków.

W 2016 roku pozostające pod kontrolą rządu PGE i PGNiG musiały zainwestować w PGG. Wyłożyły po 500 mln zł, a rok później dokapitalizowały górniczą firmę dodatkowymi kwotami po 100 mln zł. Za każdym razem podkreślano, że inwestycja odbywa się "na warunkach rynkowych".

Powszechne jest na warszawskim parkiecie narzekanie na złą - ociężałą i nienowoczesną - strukturę indeksu WIG20. Dominują w nim banki (często należące do Skarbu Państwa) oraz kontrolowane przez rząd firmy z sektora górniczego i paliwowego. Jutro nastąpi z tego punktu widzenia ważna zmiana - mBank zostanie wyparty z indeksu WIG20 przez Allegro.

