Efektowny debiut Allegro na Giełdzie Papierów Wartościowych

W poniedziałek doszło więc do historycznego wydarzenia - największego giełdowego debiut polskiej (choć formalnie luksemburskiej) spółki kontrolowanej przez kapitał prywatny. Inwestorzy indywidualni na etapie oferty publiczne zgłosili ogromny popyt na walory Allegro. Ich zlecenia zostały zredukowane aż o 85 proc., co oznacza, że mogli kupić tylko 15 proc. zamówionej puli akcji.

Nowy lider

Przy cenie sprzedaży nowych walorów ustalonej w ofercie publicznej na poziomie 43 zł, cała firma była wyceniana na około 44,2 mld zł. To oznacza, że jeszcze przed pierwszym notowaniem miała wyraźnie większą kapitalizację niż dotychczasowi liderzy GPW - CD Projekt (36,4 mld zł) i PGNiG (29,6 mld zł).

Większość akcji Allegro sprzedają akcjonariusze firmy, czyli funduszy private equity. Podmioty te postanowiły zainkasować zyski ze swojej inwestycji. Natomiast sama spółka już ogłosiła, że 900 milionów złotych uzyskanych od nowych inwestorów przeznaczy na spłatę długów.

Zadłużenie jest jednym z największych problemów Allegro. Na koniec 2019 roku spółka była winna wierzycielom ponad 6,3 mld zł przy 14,3 mld zł aktywów. Dług netto był aż 4,5-krotnie wyższy od EBITDA (czyli zysku powiększonego o amortyzację, koszty finansowe i podatki), co jest wartością wysoką.

Na koniec czerwca 2020 roku wskaźnik zadłużenia netto obniżył się do 3,7, ale to nadal jest dużo. W wyniku emisji akcji Allegro chce do końca tego roku zredukować wskaźnik do poziomu 3,0.

Firma hojna dla pracowników

Allegro zatrudnia 2400 osób. Firma postanowiła przyznać każdemu pracownikowi nieodpłatnie akcje własne o wartości 10 tys. zł. Co więcej, w 2021 roku zacznie być realizowany plan wykorzystania akcji w celu motywowania i nagradzania pracowników na stanowiskach o kluczowym znaczeniu dla spółki.

Do programu zostaną włączone walory o wartości 110 mln zł, z czego 40 mln zł już w przyszłym roku. Zapowiadane 110 mln zł to w zaokrągleniu jedna czwarta zysku netto, jaki w tym roku prawdopodobnie wypracuje firma.

Allegro może trafić do WIG20, czyli głównego indeksu GPW, nawet trzeciego dnia po debiucie. Decyzja o korekcie nadzwyczajnej wskaźnika WIG20 jest podejmowana w momencie, gdy debiutująca spółka spełnia określone warunki. Najważniejszy z nich to osiągnięcie już w pierwszym dniu notowań minimum 5 proc. wartości indeksu z tego dnia.

Jacek Brzeski