Film Agnieszki Holland czeskim kandydatem do Oscara

Do tej pory krajami, które dokonały wyboru swojego kandydata są Bhutan, Tajwan, Ukraina, Bośnia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Luksemburg, Polska, Szwajcaria, Singapur, Kosowo i Gruzja. Nasz kraj reprezentować będzie film pt. "Śniegu już nigdy nie będzie" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej.

"Szarlatan" miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Berlinie, gdzie uznano go za jeden z najlepszych tytułów. Film opowiada o mężczyźnie, który zapragnął okiełznać naturę.

Holland bierze na warsztat postać geniusza, obserwuje relacje człowieka z przyrodą, przygląda się wierze, która czyni cuda i po raz kolejny jest przewodniczką po paradoksach XX wieku. A kreśląc zaskakującą love story, przypomina, jak łatwo miłość może zmienić się we własne przeciwieństwo.

Bohaterem filmu jest zielarz Jan Mikolášek, dla którego remedium na ludzkie cierpienie jest natura. Jej potężne moce zdolne są uzdrowić ciało, ale w filmie Holland to także przestrzeń prawdziwej wolności dla ducha. Tylko w łączności z nią można zrozumieć i zaakceptować to, kim naprawdę jesteśmy. Alchemiczna niemal wiedza o właściwościach ziół, jaką posiadł Mikolášek i jego zdumiewający dar przenikania do ludzkiego wnętrza sprawiają, że do jego kliniki ciągną tysiące potrzebujących. Ale ten dar ma także swoją ciemną stronę.

Przywołując legendarną postać czeskiego zielarza, reżyserka wydobywa na światło dzienne jego tajemnice, emocje i pragnienia, na które jedynym lekarstwem jest fanatyczne oddanie pracy. "Szarlatan" pokazuje, że talent bywa przekleństwem, a władza zawsze łączy się z pychą.

Agnieszka Holland to twórczyni m.in. nominowanych do Oscara "W ciemności" i "Europy, Europy", a także "Obywatela Jonesa" i "Pokotu".

