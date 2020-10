Mamy 5068 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 3 osób, natomiast z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami zmarło 60 osób. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 135 278. Zmarło do tej pory 3101 osób.