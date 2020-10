"Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że odszedł od nas nasz uczeń i kolega. Jego najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia" - czytamy w komunikacie Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy.

ZOBACZ: Zmarł 31-letni nauczyciel zakażony koronawirusem. "Trudno mówić o nim w czasie przeszłym"

Chodzi o "młodego chłopaka, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem". Tę informację przekazał prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Zaapelował także o odpowiedzialność. "Nie myślmy tylko o sobie. Nawet jak czujemy się świetnie. Stosujmy się do zasad dla bliskich, dla wszystkich wokół nas" - napisał.

Pytany o szczegóły śmierci ucznia przyznał, że nie może ich ujawnić. Wyjaśnił jednak, że zakażenie u młodego mężczyzny zostało stwierdzone przed zgonem. "Nie życzę nikomu i jeszcze raz proszę, żeby uwzględnić, że nie każdy przeżywa to bezproblemowo i mógł jeszcze długo żyć nawet mając inne choroby" - dodał Bruski.

Protest uczniów

Fundacja na rzecz Praw Ucznia apeluje o podjęcie działań chroniących szkoły przed epidemią: zawieszenia zajęć stacjonarnych, przejścia na "tryb hybrydowy” czy chociaż zaostrzenia przepisów sanitarnych w szkołach. Pod petycją podpisało się 8 tys. osób.

"Nie przychodź do szkoły, a jeśli musisz, ubierz się na czarno" - napisano na twitterowym koncie Protestuczniowski. Zachęcono, by w ten sposób protestować do końca tygodnia i zamieszczono link do petycji na stronie Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Założycielem i prezesem organizacji jest 18-letni Mikołaj Wolanin.

"Szkoły jednym z ważniejszych źródeł zakażeń"

- W tej chwili koronawirus przestał być lokalnym zakażeniem, a zaczął występować w dużym rozproszeniu w całym kraju - mówił w ubiegłym tygodniu pediatra, immunolog dr Paweł Grzesiowski. Według niego, edukacja w szkołach jest w tej chwili jednym z ważniejszych źródeł przenoszenia wirusa.

ZOBACZ: ZNP pisze do premiera. Domaga się bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach

Zaniepokojony rosnącą liczbą zakażeń w szkołach Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego domaga się "zapewnienia uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych".

Zmarł 31-letni nauczyciel i 44-letnia pedagog

W sobotę zmarł 31-letni nauczyciel, poeta i dziennikarz z Zawiercia. Zawiercianie są poruszeni odejściem tak młodego i zaangażowanego w życie miasta człowieka. - Dzieci zareagowały różnie, jedne się boją, do innych to nie dociera. Będziemy mówić o odejściu Kamila Pietrzyka podczas lekcji wychowawczych, zwracając uwagę, jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. W razie potrzeby dzieci mogą skorzystać z oferowanej w naszej szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej – powiedział dyrektor szkoły Dariusz Misiak.



Na COVID-19 zmarła także 44-letnia pedagog z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. - To dla nas bardzo trudny moment. W naszej miejscowości znali ją wszyscy. Ona uczyła się kiedyś w tej szkole, tak jak jej rodzice, a potem dziecko - powiedziała dyrektor placówki Katarzyna Wachowska.

ZOBACZ: Koronawirus w pogotowiu. 26 osób zakażonych

Dyrektor podkreśliła, że przebieg choroby u zmarłej był bardzo szybki. Na zwolnieniu była od 30 września, gdyż po prostu bolała ją głowa. Nieco ponad tydzień temu trafiła do szpitala, gdzie leczono ją na intensywnej terapii.

- Lekarze podłączyli ją pod respirator. Po tygodniu zmarła - powiedziała Wachowska.

WIDEO - Prognoza pogody - poniedziałek, 12 października - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/hlk/ polsatnews.pl