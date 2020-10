Donald Trump wznowił kampanię. Podczas wiecu rzucał w tłum maseczkami

- Mówią teraz, że jestem odporny - oznajmił, odnosząc się do choroby, którą niedawno przeszedł. Przed wiecem zespół medyczny Białego Domu przekazał, że testy Trumpa na Covid-19 dały wynik negatywny.

Brak maseczek i dystansu społecznego

W trakcie wystąpienia amerykański przywódca nie miał na sobie maseczki. Wśród zgromadzonych niektórzy też ich nie założyli, nie zachowywano też zalecanego w trakcie epidemii dystansu.

Here’s a look at the large, and largely mask-less, crowd listening to Trump in Sanford, FL. pic.twitter.com/u6jsFzJ9rO