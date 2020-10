adrianwave, czyli elektroniczny set partii Razem. "Muzyka do wprowadzania państwa dobrobytu"

Dziś mija rok odkąd Lewica, do której należy również partia Razem, weszła do Sejmu. Z tej okazji politycy tego ugrupowania postanowili przygotować… prawie godzinny set muzyki elektronicznej, w który wmontowane są wypowiedzi Adriana Zandberga - lidera Razem. Nagranie zatytułowano: "lo fi adrianwave muzyka do relaksu, nauki i wprowadzania w Polsce europejskiego państwa dobrobytu".