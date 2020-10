Wildstein laureatem nagrody im. Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS: był mistrzem w zapasach

Wręczenie Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbyło się w niedzielę w ramach Kongresu "Polska Wielki Projekt".

Wręczając nagrodę Kaczyński powiedział, że Wildstein to człowiek niezwykły, m.in. ze względu na wielość jego zainteresowań i to, co uczynił "przede wszystkim piórem, ale także jako działacz opozycji demokratycznej z lat 70.".

Wildstein - dodał wicepremier - ma także zasługi w innych dziedzinach. - Być może sam będzie zaskoczony, że wspomnę, że mając ledwie 17 lat był już mistrzem okręgu wśród seniorów w zapasach - powiedział Kaczyński.

"Znakomity eseista, publicysta i człowiek"

Jednak przede wszystkim - dodał - "napisał wiele wybitnych powieści, jest znakomitym eseistą, publicystą i człowiekiem, który idzie właśnie pod prąd". - To znaczy w żadnym razie, i w żadnym momencie swojego aktywnego życia, nie był z tego głównego nurtu, a to sprawa niełatwa. Każdy kto w ten sposób jak on czynił, wie, że to postawa ma rozliczne, często bardzo trudne do przyjęcia konsekwencje - mówił prezes PiS.

Dodał, że to wszystko zbiega się w jednym człowieku "naprawdę niezwykłym, może na naszej scenie publicznej bardzo niezwykłym".

Kaczyński pogratulował Wildsteinowi otrzymania nagrody i wyraził przekonanie, że jest to dla niego także ważny moment. - Bo idzie drogą, która powoduje, że Polska wbrew temu, co niektórzy ważni ludzie mówią, jest dzisiaj po tej dobrej stronie historii - powiedział prezes PiS.

