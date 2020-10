Długi Nowoczesnej. Ile zostało do spłaty?

Katarzyna Lubnauer przyznała, że "nie ma pojęcia", jak wielki dług po kredycie z 2015 r. ma do spłacenia Nowoczesna. - W ramach tego kredytu do oddania zostało nam ok. 1,2 mln zł. Swoje zobowiązania, zupełnie jak na początku, spłacamy ze składek i darowizn - przekazał Interii Adam Szłapka, przewodniczący partii. To jednak nie koniec partyjnych zobowiązań.