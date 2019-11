Szłapka: Nowoczesna odegra jeszcze ważną rolę w życiu politycznym

- Naszym zadaniem jest przypomnieć po co powstała Nowoczesna i odbudować wiarygodność. Pokazać, że liberalizm mieści w sobie wolność, solidarność, otwartość, tolerancję, szacunek, pluralizm, samorealizację, a także wspólnotę. Musimy sami uwierzyć w siebie - powiedział Adam Szłapka w wywiadzie z Piotrem Witwickim. Całą rozmowę z przewodniczącym Nowoczesnej można przeczytać w magazynie "Plus Minus".

Piotr Witwicki zapytał nowego przewodniczącego Nowoczesnej, czy po Katarzynie Lubnauer przejmuje "masę upadłościową".

- Nie, Nowoczesna działa, jest aktywna w Sejmie i w samorządzie. To prawda, że od dwóch lat opieramy się głównie na energii ludzi. To jest nasz podstawowy zasób. Tego zaangażowania jest ciągle sporo. Nasi członkowie wierzą, że idee i wartości, które nas połączyły są ważne. Nowoczesna odegra jeszcze ważną rolę w życiu politycznym - zapewnił Szłapka.

ZOBACZ: Łzy Katarzyny Lubnauer. Zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej

"To co zrobiła marszałek Witek to łamanie prawa"

Przewodniczący Nowoczesnej zapewnił, że członkowie jego partii są zwolennikami rozwijania Koalicji Obywatelskiej, choć z Platformą Obywatelską "różnią się w wielu sprawach". - Są jednak rzeczy fundamentalne i jedną z nich jest przestrzeganie prawa. To co zrobiła marszałek Witek (anulowała sejmowe głosowanie, gdy wybierano członków KRS - red.) to łamanie prawa, w świetle kamer, na oczach Polaków. I co? Nic sobie z tego nie zrobiono. Dlatego tak ważne są procedury i silne instytucje - mówił.

Szłapka dodał, że Nowoczesna chce rozwijać projekt liberalny zarówno jeśli chodzi o światopogląd, jak i gospodarkę. Piotr Witwicki zauważył, że Lewica "zagospodarowała liberalizm światopoglądowy", a z kolei Konfederacja "wolny rynek".

- Dajmy szansę ludziom, by nie musieli wybierać co jest dla nich ważniejsze. Ludzie, którzy mają liberalne poglądy, nie kupują już XIX-wiecznej wersji kapitalizmu, takiej pewnie, jak ją przedstawia Konfederacja, która często daje dziecięce odpowiedzi: będą niskie podatki to będzie dobrze. I jeszcze rozdajmy wszystkim broń - dodał Szłapka.

ZOBACZ: Nowoczesna wystawi kandydata na prezydenta? Jest komentarz nowego przewodniczącego

Według przewodniczącego Nowoczesnej podatki muszą być proste, a prawo - przewidywalne. Zapewnił, że jakiekolwiek programy społeczne powinny być nastawione na pracę i aktywizację, bo programy PiS-u powodują "dziedziczenie biedy".

"Kaczyński i Morawiecki narzucają ludziom marzenia"

Szłapka przypomniał również, że proces prywatyzacji został w Polsce "zupełnie zatrzymany". - PiS nie chce prywatyzować, tylko upaństwawiać, bo potrzebuje więcej miejsca dla polityków. I mniej polityków w gospodarce, tym lepiej - mówił.

Poseł zapewnił, że trzeba będzie sprywatyzować "masę firm" oraz "niektórych usług transportowych".

ZOBACZ: "PiS wybrało sowieckie metody". Gasiuk-Pihowicz o głosowaniu ws. KRS

- Dokładanie pieniędzy do systemu, który nie działa, jest bez sensu. Oprócz Orlenu, Azotów czy Lotosu jest masa firm, w których Skarb Państwa ma udział. Państwo dobrobytu w wersji PiS polega na tym, że podwyższamy podatki i robimy redystrybucję do grup społecznych wartościowych wyborczo. Oni mają dokładne badania, które pokazują, kto będzie na nich głosował i tam kierują pieniądze - zapewnił Szłapka.

- Kaczyński i Morawiecki (...) narzucają ludziom ich marzenia. Chcą skonstruować społeczeństwo i państwo zgodnie ze swoim wyobrażeniem: rodzina ma wyglądać tak i tak. Zakupy można robić wtedy i wtedy. Oglądać można to i to. Ja chcę, żeby państwo dawało szansę, a nie formatowało nas jak w fabryce na taśmociągu - podsumował przewodniczący.

WIDEO - Jakimowiczowi puściły nerwy. Zażądał wyproszenia gościa ze "Skandalistów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Plus Minus