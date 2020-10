Zniknął dwa lata temu we Włoszech. Dyplomata z Korei Północnej odnaleziony

Dzo zniknął z ambasady w listopadzie 2018 roku, tuż przed zakończeniem pobytu. Pełnił wówczas obowiązki ambasadora. Media informowały później, że pod ochroną władz włoskich stara się o azyl w państwach trzecich.

ZOBACZ: Uciekł z KRLD do Korei Płd. Teraz próbował wrócić

Nowe informacje ujawniono we wtorek wieczorem, gdy jeden z posłów południowokoreańskiej opozycji napisał na Facebooku, że Dzo razem z żoną przybył w lipcu 2019 roku do Korei Płd., gdzie udzielono mu schronienia.

A North Korean diplomat who disappeared in Italy has defected and is living in South Korea.



Jo Song-gil, North Korea's acting ambassador to Italy who went missing in 2018, had been in the South Korea since July 2019.