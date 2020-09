Urzędnik "zabity i spalony" przez koreański reżim. Pojawiły się nowe ustalenia

Południowokoreański urzędnik, zastrzelony na morzu przez północnokoreańskich żołnierzy, usiłował zbiec do Korei Północnej - oceniła we wtorek straż przybrzeżna Korei Płd. Ustalono, że mężczyzna miał długi z hazardu i płynął pod prąd, by przekroczyć granicę.