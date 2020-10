Bezcenny zwój rozerwany na pół. Złodzieje myśleli, że to podróbka

Liczący 2,8 metra zwój należał do kolekcji Fu Chunxiao - znanego kolekcjonera z Hongkongu. Pamiątka została skradziona wraz z innymi przedmiotami podczas włamania do domu Chunxiao na początku września. Wszystkie straty wyceniono w sumie na 5 miliardów HK (2,45 mld złotych).

Złodzieje nie zdawali sobie sprawy z wartości drogocennego zwoju i sprzedali go kupcowi za 500 lokalnych dolarów. Nabywca z kolei, myśląc, że ma do czynienia z falsyfikatem, przeciął go na pół, aby "łatwiej było go przechować".

Po blisko dwóch tygodniach od kradzieży, kupiec trafił na policyjny komunikat, w którym poinformowano o kradzieży pamiątki. Dopiero wtedy mężczyzna zdał sobie sprawę, że wszedł w posiadanie oryginalnego zwoju Mao i sam oddał się w ręce policji. Podczas przeszukania jego mieszkania, policjanci znaleźli również dwie miedziane monety z kolekcji Chunxiao.

