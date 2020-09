Gdy włamywał się do domu, robił to tak głośno, że słyszeli go sąsiedzi. Nie zraził się tym i rozpoczął rabunek. Podczas "pracy" nagrywała go jednak kamera, dzięki czemu policja otrzymała doskonałej jakości dowód. Tym, czego dochował nieostrożny włamywacz, były zalecenia Ministerstwa Zdrowia. Na twarzy przez cały czas nosił maseczkę zakrywającą usta i nos.