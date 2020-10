Zmarł Simon Gutman, jeden z pierwszych deportowanych do Auschwitz

- W naszym żargonie mówiliśmy, że miał on jeden z mniejszych numerów, wytatuowany numer 30 000, a ja miałem numer 200 000 - powiedział agencji AFP uczestnik ruchu oporu i ocalały z Auschwitz Raphael Esrail, przyjaciel zmarłego.

Simon Gutman został pochowany w środę na cmentarzu Bagneux pod Paryżem.

We are saddened to learn that Simon Gutman has passed away. He was the last Holocaust survivor of the first convoy of Jews from the Drancy internment camp to the extermination camp of Auschwitz.



We send our deepest condolences to his loved ones.



Yehi Zichro Baruch. pic.twitter.com/L8JG5N5x9P