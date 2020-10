Papież: chrześcijanie powinni mieć odwagę sprzeciwiać się rządzącym

W katechezie wygłoszonej podczas spotkania w Auli Pawła VI papież wskazał wzór proroka Eliasza, który - jak zaznaczył - umiał sprzeciwić się okrutnym władcom w swoich czasach. Następnie Franciszek stwierdził, ze "jak bardzo potrzebujemy wierzących, żarliwych chrześcijan, którzy zareagują z odwagą w obliczu osób sprawujących władzę mówiąc: »tego nie można robić, to jest zabójstwo«".

"Potrzebujemy ducha Eliasza" - zaznaczył.

ZOBACZ: Prezydent na audiencji u papieża. Wiemy, o czym rozmawiali

Franciszek podkreślił również, że "modlitwa to nie zamykanie się z Bogiem, by poprawić swoją duszę". - To jest fałszywa modlitwa - ostrzegł. Wyjaśnił, że sprawdzianem modlitwy jest miłość do bliźniego. - W duszy tego, kto się modli, poczucie własnej słabości jest cenniejsze od momentów egzaltacji, kiedy wydaje się, że życie to pasmo zwycięstw i sukcesów - powiedział.

"Z serca wszystkim błogosławię"

Jak dodał, "wierzący, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości, to ci, którzy nie modlili się do Boga". Zwracając się do Polaków papież przypomniał, że w środę obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

- Matka Boża w swych objawieniach często wzywała ludzi do odmawiania różańca, zwłaszcza w obliczu zagrożeń dla świata. Także dzisiaj, w tym czasie pandemii, koniecznie musimy trzymać w naszych dłoniach różaniec, modląc się za siebie, za swoich bliskich i za wszystkich ludzi. Zawierzam was Królowej Różańca Świętego i z serca wszystkim błogosławię - dodał.

ZOBACZ: Premier Armenii: celem Turcji jest kontynuacja ludobójstwa Ormian

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii w marcu audiencja generalna odbyła się w Auli Pawła VI, a nie, jak od sierpnia, na dziedzińcu świętego Damazego. Powodem były opady deszczu. Uczestnicy audiencji siedzieli w większym oddaleniu od siebie niż zwykle.

WIDEO - Samolot rozbił się na środku drogi i stanął w płomieniach. Był wypełniony narkotykami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP