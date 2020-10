Marek Zagórski pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa

O powołaniu Marka Zagórskiego na sekretarza w KPRM i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa poinformowało w środę na Twitterze Ministerstwo Cyfryzacji.

🆕 Decyzja premiera @MorawieckiM: Marek Zagórski @ZagorskiMarek od dziś sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) i pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa. pic.twitter.com/MOQO5iSegS — Ministerstwo Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) October 7, 2020

O tym, że informatyzacja zostanie włączona do KPRM i ma za nią odpowiadać Marek Zagórski polsatnews.pl informował już w ubiegłym tygodniu.



ZOBACZ: Polsatnews.pl: znamy nową strukturę rządu. Tadeusz Kościński na czele dwóch resortów

Marek Zagórski ma 53 lata, jest poseł PiS. Od 2018 roku był ministrem cyfryzacji, zastąpił na stanowisku Annę Streżyńską.

Premier tymczasowo ministrem cyfryzacji

Formalnie resort cyfryzacji będzie funkcjonował do czasu zmiany ustawy o działach administracji rządowej. W wyniku rekonstrukcji rządu premier Morawiecki przejął obowiązki ministra cyfryzacji. Rzecznik rządu Piotr Müller zaznaczył, że jest to rozwiązanie przejściowe, szef rządu będzie sprawował tę funkcję do zmiany ustawy o działach administracji rządowych. Rzecznik rządu poinformował też, że w tym tygodniu formalnie dojdzie do połączenia dotychczasowego Ministerstwa Cyfryzacji z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z opublikowanym we wtorek rozporządzeniem premiera, minister cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, a jego obsługę zapewnia Kancelaria Premiera; minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

WIDEO - Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/ PAP/ polsatnews.pl