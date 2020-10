44 tys. wykonanych testów. "Najwięcej od początku pandemii"

- Wykonaliśmy 44 tys. testów. To najwięcej od początku pandemii. Strategia testowania przyjęta w Ministerstwie Zdrowia się sprawdza. Z samych POZ mieliśmy wczoraj ponad 6 tys. skierowań na testy - powiedział w środę rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do rekordowej liczby nowych zachorowań na Covid-19. Dodał, że Warszawa na 99 proc. znajdzie się w "żółtej" strefie.

Mamy 3003 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Nie żyje też 75 kolejnych osób. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 107 319. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło w naszym kraju 2 792 pacjentów. To rekordowa liczba zakażeń i zgonów.





"Wykonaliśmy 44 tys. testów"

Do tego wyniku odniósł rzecznik resortu zdrowia.

- Wykonaliśmy 44 tys. testów. To najwięcej od początku pandemii - wyjaśnił Andrusiewicz. - Widzimy, że ukierunkowanie na testowanie osób objawowych (…) przynosi efekty w postaci dość dużej liczby zakażeń. (…) Warto dodać, że dziś ponad 1000 osób zaraportowano jako zdrowe - dodał.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa. Dane ministerstwa, 7 października

Nawiązał również do dostępności łóżek dedykowanych pacjentom z koronawirusem.

- Na dziś ten bufor łóżkowy jest, w całym kraju mamy około 9,5 tys. łóżek na trzech poziomach szpitalnych. (…) Tylko na drugim poziomie - gdzie leczeni są stricte pacjenci covidowi - mamy wolnych około 1700 wolnych łóżek, z kolei wolna w szpitalach trzeciego poziomu jest połowa łóżek - powiedział.

Warszawa prawie na pewno w żółtej strefie

Andrusiewicz zaznaczył, że "na 99 proc. Warszawa od soboty będzie w strefie żółtej". - Znajdzie się tam dużo dużych miast. Jutro ogłosimy ponad 100 powiatów znajdujących się w "czerwonych" i "żółtych" strefach - podkreślił.

ac/ Polsat News