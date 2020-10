Przełomowe odkrycie spod Wezuwiusza. Mózg sprzed 2 tys. lat zmieniony... w szkło

Zespołowi włoskich naukowców badających szczątki jednej z ofiar wybuchu wulkanu Wezuwiusz, udało się zabezpieczyć "nietknięte komórki mózgowe". Należą one do mężczyzny, który w chwili śmierci miał około 25 lat. Badacze podkreślają, że to pierwsze tak dobrze zachowane tkanki z tego okresu.