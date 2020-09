Zapieczętowane sarkofagi sprzed 2,5 tys. lat. Niezwykłe odkrycie w Egipcie

Informację o znalezieniu trumien przekazało egipskie Ministerstwo Turystyki i Zabytków. Archeolodzy natknęli się na nie na dnie głębokiego na 11 metrów szybu pochówkowego.

Trumny były ułożone jedna na drugiej i zachowane w doskonałym stanie - na niektórych z nich widoczne były kolory farb naniesionych na nie ok. 2,5 tys. lat temu. Nie wiadomo jednak, kto został w nich pochowany. W nekropolii jednego z najważniejszych miast starożytnego Egiptu chowano zarówno dostojników i wysokich urzędników, jak i osoby z niższych warstw społecznych.

Odpowiedzi na te pytania mogą przynieść przedmioty ukryte w trzech niszach, znalezionych w szybie grobowym. Minister turystyki i antyków Khaled El-Enany zapowiedział, że wkrótce pojawią się nowe informacje o odkryciach dokonanych w grobowcu.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo