Najlepszy wrzesień w historii Polsat News. Stacja podwoiła udziały w grupie widzów 16-49 lat

Polsat News od wielu miesięcy konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję wśród trzech głównych stacji informacyjnych. Polsat News ma największą dynamikę wzrostu – oznacza to, że w przypadku stacji informacyjnej Polsatu, udziały rosną najszybciej w zestawieniu z konkurencją i zyskuje proporcjonalnie najwięcej widzów.

Dużym zainteresowaniem widzów we wrześniu cieszyły się "Wydarzenia", których główne wydanie o 18.50 średnio w Polsacie i Polsat News oglądało 1,8 mln widzów, a wydanie popołudniowe o 15.50 – 1,2 mln widzów. "Wydarzenia 15:50" zajmują również pozycję lidera w udziałach w widowni w czasie nadawania wśród wszystkich stacji telewizyjnych w Polsce.

Gdy inne stacje odnotowują spadki lub nieznaczne wzrosty, Polsat News jako jedyna stacja informacyjna na rynku może pochwalić się ponad dwukrotnym wzrostem (112 proc.) udziałów w grupie 16-49! We wrześniu Polsat News odnotował w tej grupie udziały na poziomie 1,55 proc. W grupie wszystkich badanych stacja uzyskała 1,92 proc. udziałów. W tym przypadku Polsat News jest również niekwestionowanym liderem wzrostów. W ujęciu rok do roku udziały stacji wzrosły o 71 proc. Był to najlepszy wrzesień od początku istnienia kanału.

Według danych Nielsen Audience Measurement, aż 27 proc. widowni Polsat News stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-49. Zarówno TVN24 jak i TVP Info mają znacznie mniejszy odsetek widzów w tej grupie wiekowej, odpowiednio 20 proc. i 14proc.

- Polsat News to jedyna stacja informacyjna w Polsce z tak wysokimi wzrostami oglądalności. Na tle konkurencji nasze wyniki w ujęciu rok do roku są najlepsze. Cieszy nas też, że informacje i publicystyka prezentowane w Polsat News przyciągają młodego widza. Jest to również efekt rozwoju Polsatnews.pl, który wśród portali o tematyce newsowej budzi stale rosnące zainteresowanie – mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

Główne wydanie "Wydarzeń" o 18.50 śledziło we wrześniu średnio w Polsacie i Polsat News 1,8 mln widzów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się "Wydarzenia 15:50". Popołudniowe wydanie programu informacyjnego Telewizji Polsat wybierało średnio ponad 1,2 mln widzów. Program był nr 1 w trakcie emisji i uzyskiwał 18,2 proc. udziałów w grupie wszystkich badanych oraz 19,3 proc. w grupie wiekowej 16-49.