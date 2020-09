Dziennikarze Telewizji Polsat oddali krew potrzebującym

W całej Polsce pilnie potrzebna jest krew. Dlatego Telewizja Polsat wspólnie z Narodowym Centrum Krwi zorganizowały zbiórkę, by apel został usłyszany w całym kraju. W piątek przed budynkiem telewizji na ochotników czekał mobilny punkt pobrań.

Krew i jej składniki podawane są pacjentom z chorobami nowotworowymi - w trakcie i po chemioterapii, kobietom rodzącym, pacjentom wymagającym zabiegów operacyjnych, osobom u których występują braki krwi i jej składników czy zaburzenia krzepnięcia, osobom po oparzeniach i urazach, a także tym, którzy ulegli wypadkowi.

Szpitale każdego dnia wykonują setki planowych zabiegów oraz skomplikowanych operacji, które wymagają zabezpieczenia dużych ilości krwi. Warto podkreślić, że średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Przy operacjach serca zużywa się ok. 6 jednostek krwi. Podczas operacji z udziałem ofiar wypadków komunikacyjnych konieczne jest ok. 10 jednostek krwi, natomiast przy przeszczepieniu wątroby - ok. 20 jednostek.

Żeby uświadomić sobie, jak wiele krwi potrzeba, aby uratować życie jednego człowieka, wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że jednorazowe oddanie krwi pełnej przez dawcę - 450 ml - to jedna jednostka.

Czy krew jest badana?



Zanim nastąpi oddanie krwi trzeba wykonać wstępne badania. Od dawcy pobierana jest próbka krwi w celu oznaczenia poziomu hemoglobiny. U dawców regularnie oddających krew lub jej składniki, oznacza się co najmniej raz w roku stężenie hemoglobiny i wartość hematokrytu oraz liczbę krwinek czerwonych, białych i płytek, wzór odsetkowy krwinek białych, a u osób regularnie oddających osocze – stężenie białka całkowitego i skład procentowy białek lub wskaźnik albuminowo-globulinowy.

W przypadku dawcy "pierwszorazowego" pobiera się dodatkową próbkę krwi żylnej, aby oznaczyć grupę krwi. Dodatkowo oznacza się antygen HBs; przeciwciała anty-HIV 1/2; przeciwciała anty-HCV; RNA HCV; DNA HBV; RNA HIV; markery zakażenie w kierunku kiły.

Krew jakiej grupy jest potrzebna?



Obecnie krew każdej grupy jest pożądana, ponieważ sytuacja jest naprawdę trudna. Na stronach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdują się aktualne stany rezerw w bankach krwi, więc na bieżąco można sprawdzać na nią zapotrzebowanie. Krew lub jej składniki może oddać każda zdrowa osoba od 18. do 65. roku życia, która waży co najmniej 50 kilogramów.



Krew to bezcenny lek, którego nie da się wyprodukować w laboratorium, dlatego zaangażowanie dawców krwi jest niezbędne, aby lekarze mogli walczyć o zdrowie i życie pacjentów. Oddawanie krwi – nawet w dobie pandemii - jest bezpieczne, a 450 ml krwi pełnej, którą pobiera się od dawcy podczas wizyty w Centrum Krwiodawstwa, to mniej niż 10 porc. całej objętości krwi, znajdującej się w organizmie dorosłego człowieka – mamy jej około 5-6 litrów.



Kto może zostać dawcą krwi?



Dawcą krwi może być osoba w wieku od 18 do 65 lat. Kandydat na dawcę powinien ważyć powyżej 50 kg Ciśnienie tętnicze musi znajdować się w normie, czyli poniżej 180 mm Hg. dla skurczowego i 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. Z kolei wartość tętna to 50-100 uderzeń na minutę.

Węzły chłonne nie mogą być powiększone, a okolica wkłucia do żyły – wolna od zmian skórnych. Ponadto do oddania krwi lub jej składników niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Ważne jest nawodnienie organizmu już w dniu poprzedzającym donację oraz zjedzenie lekkostrawnego, niskotłuszczowego śniadania w dniu oddania krwi.



Kwalifikacja do oddania krwi jest przeprowadzana na podstawie badań laboratoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, a także wypełnionego przed oddaniem krwi formularza, w którym przyszły krwiodawca podaje informacje dotyczące stanu zdrowia, ewentualnych sytuacji narażających na ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi i wyraża zgodę na pobranie krwi. Może ją w każdej chwili wycofać.

Po oddaniu krwi również, dawca ma możliwość dokonania samodyskwalifikacji i poinformowania Centrum, że jego krew nie może być wykorzystania do przetoczenia. Krwiodawcy w dniu oddania krwi przysługuje dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub zwolnienie przeznaczone na wykonanie okresowych badań lekarskich zaleconych przez Centrum Krwiodawstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników dostępne są na stronach CKIK.

