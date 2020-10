Iga Świątek w półfinale French Open

19-letnia Świątek po raz pierwszy w karierze dotarła do tego etapu w Wielkim Szlemie. O wejście do finału Polka zagra z Nadią Podoroską. Argentynka, która do głównej drabinki dostała się z eliminacji, pokonała wcześniej we wtorek rozstawioną z numerem trzecim Ukrainkę Jelinę Switolinę 6:2, 6:4.

Teen Queen 👑@iga_swiatek shines bright under the lights reaching a first career slam semi-finals ending Trevisan's run 6-3 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/8Yhiz2ghV4 — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

Zarówno Świątek, jak i starsza o siedem lat Trevisan to sprawczynie wielkich niespodzianek w 1/8 finału. Polka odprawiła główną faworytkę tej edycji zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa - Simonę Halep. Zajmująca 54. miejsce w rankingu Polka wygrała z najwyżej rozstawioną Rumunką 6:1, 6:2. Będąca 159. rakietą świata Włoszka z kolei odniosła wówczas zwycięstwo nad turniejową "piątką" Holenderką Kiki Bertens 6:4, 6:4.

Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego wcześniej w Wielkim Szlemie mogła się pochwalić dwukrotnym dotarciem do 1/8 finału. Najpierw dokonała tego w poprzedniej edycji French Open, a następnie na początku tego roku w Melbourne. Po zwycięstwie nad Halep została pierwszym od ponad czterech lat przedstawicielem Polski w wielkoszlemowym ćwierćfinale w singlu. W Australian Open 2016 Agnieszka Radwańska dotarła do półfinału. Krakowianka nigdy zaś nie dotarła do tej fazy zmagań na paryskiej "mączce". Udało się to za to wcześniej Jadwidze Jędrzejowskiej, która odpadła na tym etapie w 1937 roku, a dwa lata później była w finale (odnosiła ona tam też sukcesy w grze podwójnej).

