Djokovic zdyskwalifikowany z US Open. Uderzył piłką w sędzię

Przy stanie 5:6 Djoković, rozstawiony z nr pierwszym w US Open uderzył piłkę rakietą w taki sposób, iż trafiła ona arbiter liniową. Kobieta upadła.

Na nagraniu widać, że "Nole" od razu wyraził skruchę i ruszył, by przeprosić sędzię.

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA