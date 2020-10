Walki o Górski Karabach. Wzajemne oskarżenia Armenii i Azerbejdżanu o ataki obszarów cywilnych

Górski Karabach poinformował, że siły azerbejdżańskie rozpoczęły ostrzał rakietowy na jego stolicę Stepanakert, podczas gdy władze Azerbejdżanu przekazały, że siły armeńskie wystrzeliły rakiety w kierunku kilku miast poza spornym regionem.

ZOBACZ: Konflikt wokół Górskiego Karabachu. Do Azerbejdżanu skierowano bojowników z Syrii?

- Wróg ostrzeliwuje rakietami Stepanakert i Szuszę (...) - powiedział rzecznik przywódcy Górskiego Krabachu Vahram Pogosjan. MSZ Górskiego Karabachu podało, że w poniedziałek rano zamieszkany przez 50 tys. ludzi Stapanakert "był silnie ostrzeliwany rakietami".

Armenia and Azerbaijan accused each other of attacking civilian areas on a ninth day of fighting, the deadliest in the South Caucasus region for more than 25 years https://t.co/BSS6gPvznE pic.twitter.com/fkoQPIS7BT