Starcia o Górski Karabach. Premier Armenii: nie jesteśmy gotowi na rozmowy z Azerbejdżanem

- Mówienie o szczycie Armenia-Azerbejdżan-Rosja w sytuacji, gdy toczą się intensywne walki, jest niewłaściwe - powiedział rosyjskim mediom Paszynian. Jak ocenił, "do negocjacji konieczna jest odpowiednia atmosfera i warunki". Dodał, że Armenia i Karabach nie mogą dążyć do rozwiązania konfliktu "ze szkodą dla swych interesów narodowych i ich bezpieczeństwa".

Dzień wcześniej premier Armenii potępił działania Azerbejdżanu i Turcji w Górskim Karabachu. Według niego w Nachiczewanie na południu Azerbejdżanu są już tureckie wojska, co wyklucza podjęcie negocjacji z władzami w Baku. Informacjom o obecności tureckich wojsk na terenie Azerbejdżanu zaprzeczył prezydent tego kraju Ilham Alijew.

AFP wskazuje, że bezpośrednia interwencja militarna Turcji oznaczałaby punkt zwrotny, a otwarta wojna między Armenią i Azerbejdżanem groziłaby destabilizacją Kaukazu Południowego i wciągnięciem do niego mocarstw regionalnych, przede wszystkim Turcji i Rosji. Moskwa, która - jak pisze AFP - podaje się za regionalnego arbitra, wezwała do zakończenia działań wojennych, podobnie jak stolice zachodnie.

PM Nikol Pashinyan held a phone conversation with @antonioguterres. PM stressed the fact that the war has been unleashed by Azerbaijan. The @UN Secretary General expressed deep concerns over the situation, emphasizing the importance of resuming peace. pic.twitter.com/knQhbeSgrZ