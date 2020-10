Von der Leyen na kwarantannie. Miała kontakt z osobą zakażoną

"Zostałem poinformowana, że w miniony wtorek uczestniczyłem w spotkaniu wraz z osobą, która wczoraj uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami izoluję się więc do jutra rano. Mój czwartkowy tekst dał negatywny wynik, dziś też będę testowana" - napisała na Twitterze Von der Leyen.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today